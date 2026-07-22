Сотрудничество регионов РФ и провинций КНР будет темой форума "Ростки"

КАЗАНЬ, 22 июл – РИА Новости. Развитие прямого взаимодействия между российскими регионами и китайскими провинциями станет одним из основных направлений программы международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани в августе, сообщают организаторы.

"Важным направлением деловой программы IV Международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани с 16 по 19 августа, станет развитие прямого взаимодействия между российскими регионами и китайскими провинциями. Эксперты, представители бизнеса и органов власти обсудят, как межрегиональное сотрудничество помогает наращивать товарооборот, запускать совместные производства и формировать новые точки роста российско-китайской экономики", - говорится в сообщении.

Актуальность темы, по мнению организаторов форума, подтверждается динамикой двусторонней торговли. По итогам января-мая 2026 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 22,9% и достиг 109,5 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что после коррекции показателей в 2025 году российско-китайское сотрудничество вновь демонстрирует устойчивый рост и высокий потенциал для дальнейшего развития.

Особое место в этом процессе занимает Татарстан, который остается одним из наиболее активных российских регионов на китайском направлении. Республика поддерживает соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве с провинциями Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Цзянси, а также городом Чунцин. В 2025 году был подписан меморандум о взаимопонимании с провинцией Хубэй, что открыло новые возможности для развития двусторонних проектов.

Участники форума обсудят лучшие практики взаимодействия по модели "регион - провинция", которая позволяет выстраивать сотрудничество с учетом специализации конкретных территорий. Среди наиболее перспективных направлений нефтехимия, машиностроение, промышленное оборудование, агропромышленный комплекс, логистика, цифровые технологии, робототехника, радиоэлектроника, здравоохранение и фармацевтика.

Эксперты отмечают, что взаимодействие на уровне регионов и провинций становится сегодня одним из наиболее эффективных инструментов развития российско-китайского сотрудничества. Такой формат позволяет выстраивать долгосрочные связи между промышленными центрами, развивать совместные инвестиционные проекты, создавать новые логистические маршруты и формировать устойчивые кооперационные цепочки.