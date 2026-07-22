Рейтинг@Mail.ru
Сотрудничество регионов РФ и провинций КНР будет темой форума "Ростки" - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 22.07.2026
Сотрудничество регионов РФ и провинций КНР будет темой форума "Ростки"

Прямое сотрудничество регионов РФ и провинций КНР будет темой форума "Ростки"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КАЗАНЬ, 22 июл – РИА Новости. Развитие прямого взаимодействия между российскими регионами и китайскими провинциями станет одним из основных направлений программы международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани в августе, сообщают организаторы.
"Важным направлением деловой программы IV Международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани с 16 по 19 августа, станет развитие прямого взаимодействия между российскими регионами и китайскими провинциями. Эксперты, представители бизнеса и органов власти обсудят, как межрегиональное сотрудничество помогает наращивать товарооборот, запускать совместные производства и формировать новые точки роста российско-китайской экономики", - говорится в сообщении.
Актуальность темы, по мнению организаторов форума, подтверждается динамикой двусторонней торговли. По итогам января-мая 2026 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 22,9% и достиг 109,5 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что после коррекции показателей в 2025 году российско-китайское сотрудничество вновь демонстрирует устойчивый рост и высокий потенциал для дальнейшего развития.
Особое место в этом процессе занимает Татарстан, который остается одним из наиболее активных российских регионов на китайском направлении. Республика поддерживает соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве с провинциями Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Цзянси, а также городом Чунцин. В 2025 году был подписан меморандум о взаимопонимании с провинцией Хубэй, что открыло новые возможности для развития двусторонних проектов.
Участники форума обсудят лучшие практики взаимодействия по модели "регион - провинция", которая позволяет выстраивать сотрудничество с учетом специализации конкретных территорий. Среди наиболее перспективных направлений нефтехимия, машиностроение, промышленное оборудование, агропромышленный комплекс, логистика, цифровые технологии, робототехника, радиоэлектроника, здравоохранение и фармацевтика.
Эксперты отмечают, что взаимодействие на уровне регионов и провинций становится сегодня одним из наиболее эффективных инструментов развития российско-китайского сотрудничества. Такой формат позволяет выстраивать долгосрочные связи между промышленными центрами, развивать совместные инвестиционные проекты, создавать новые логистические маршруты и формировать устойчивые кооперационные цепочки.
"Китайская экономика очень регионально структурирована. У каждой провинции есть своя промышленная специализация, свои органы содействия торговле, свои деловые круги, индустриальные парки, логистические возможности. Поэтому договоренности "регион - провинция" позволяют быстрее выходить не на абстрактный китайский рынок, а на конкретных партнеров, конкретные площадки и конкретные цепочки поставок", - отметил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
 
РоссияКитайКазаньФорум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала