В лесу под Иркутском нашли майнинговую ферму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иркутском районе в деревне Столбова в лесном массиве обнаружена майнинговая ферма.
- Полиция изъяла 12 устройств, незаконно подключенных к опоре электропередач.
- Ущерб энергосистеме региона может составить более 2,5 млн рублей.
ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. В Иркутском районе обнаружена майнинговая ферма, подключенная в лесу к опоре электропередач, оборудование изъято, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Полиция проводит проверку по факту незаконного подключения к опоре электропередач майнингового оборудования.
В дежурную часть отдела полиции Иркутского района поступило сообщение от Иркутской электросетевой компании о том, что в деревне Столбова обнаружена майнинг-ферма. На указанное место выехала следственно-оперативная группа.
"В лесном массиве сотрудники полиции обнаружили 12 устройств, незаконно подключенных к ближайшей опоре электропередач и накрытых маскировочной сеткой. Полицейские изъяли обнаруженную технику. По предварительным данным, ущерб энергосистеме региона может составить более 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму, похищавшую электричество
10 ноября 2025, 22:49