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В лесу под Иркутском нашли майнинговую ферму - РИА Новости, 22.07.2026
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11:51 22.07.2026
В лесу под Иркутском нашли майнинговую ферму

В лесу под Иркутском нашли подключенную к ЛЭП майнинговую ферму

© Фото : МВД38/TelegramМайнинговая ферма в деревне Столбова в Иркутской области
Майнинговая ферма в деревне Столбова в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МВД38/Telegram
Майнинговая ферма в деревне Столбова в Иркутской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутском районе в деревне Столбова в лесном массиве обнаружена майнинговая ферма.
  • Полиция изъяла 12 устройств, незаконно подключенных к опоре электропередач.
  • Ущерб энергосистеме региона может составить более 2,5 млн рублей.
ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. В Иркутском районе обнаружена майнинговая ферма, подключенная в лесу к опоре электропередач, оборудование изъято, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Полиция проводит проверку по факту незаконного подключения к опоре электропередач майнингового оборудования.
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В дежурную часть отдела полиции Иркутского района поступило сообщение от Иркутской электросетевой компании о том, что в деревне Столбова обнаружена майнинг-ферма. На указанное место выехала следственно-оперативная группа.
"В лесном массиве сотрудники полиции обнаружили 12 устройств, незаконно подключенных к ближайшей опоре электропередач и накрытых маскировочной сеткой. Полицейские изъяли обнаруженную технику. По предварительным данным, ущерб энергосистеме региона может составить более 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.
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