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Более 40 подмосковных компаний вошли в проект "Производительность труда" - РИА Новости, 22.07.2026
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Новости Подмосковья
 
14:28 22.07.2026
Более 40 подмосковных компаний вошли в проект "Производительность труда"

В федпроект "Производительность труда" вошли еще 42 подмосковных предприятия

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудник завода во время работы в цеху
Сотрудник завода во время работы в цеху - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудник завода во время работы в цеху. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В 2026 году участниками федерального проекта "Производительность труда" стали уже 42 предприятия Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"С 2019 года, когда проект был запущен, его участниками в Подмосковье стали в общей сложности 387 компаний, представляющих различные сферы: от производственного сегмента до торговли. В этом году в федеральный проект вступили еще 42 предприятия", – отметила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавила, что участие в проекте дает возможность оптимизировать работу без дополнительных затрат — за счет инструментов бережливого производства.
Помогают предприятиям специалисты регионального центра компетенций. Они обучают сотрудников новым подходам к организации труда и производственных процессов, сопровождают каждый этап внедрения улучшений и контролируют достижение целевых показателей.
Федеральный проект "Производительность труда" реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
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