Более 40 подмосковных компаний вошли в проект "Производительность труда"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В 2026 году участниками федерального проекта "Производительность труда" стали уже 42 предприятия Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"С 2019 года, когда проект был запущен, его участниками в Подмосковье стали в общей сложности 387 компаний, представляющих различные сферы: от производственного сегмента до торговли. В этом году в федеральный проект вступили еще 42 предприятия", – отметила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавила, что участие в проекте дает возможность оптимизировать работу без дополнительных затрат — за счет инструментов бережливого производства.
Помогают предприятиям специалисты регионального центра компетенций. Они обучают сотрудников новым подходам к организации труда и производственных процессов, сопровождают каждый этап внедрения улучшений и контролируют достижение целевых показателей.
Федеральный проект "Производительность труда" реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".