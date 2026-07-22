Фальков рассказал о реализации научных проектов между Россией и Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Научно-исследовательские центры России и Китая реализуют более тысячи двусторонних научных проектов.
- Россия и Китай тесно сотрудничают в передовых областях, включая совместное использование установок класса «мегасайенс», а также глубоководные и космические исследования.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Научно-исследовательские центры России и Китая реализуют более тысячи двусторонних научных проектов, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Сегодня между российскими и китайскими научно-исследовательскими центрами реализуется более тысячи двусторонних научных проектов. В большинстве своем это математические, медицинские, инженерно-технические или естественнонаучные изыскания", - сказал Фальков в рамках просветительского проекта "Добрые соседи", приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
Министр добавил, что сегодня, в условиях международной конкуренции за прорывные научные результаты Россия и Китай тесно сотрудничают в самых передовых областях – от совместного использования установок класса "мегасайенс" до глубоководных и космических исследований.
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