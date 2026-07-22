Краткий пересказ от РИА ИИ Виктор Медведчук заявил, что Европа примет решение отобрать власть у Владимира Зеленского.

По его мнению, протесты из-за отставки Михаила Федорова и акций против Александра Сырского организованы не в Киеве и свидетельствуют о том, что решение уже принято.

Медведчук считает, что Зеленский не сможет влиять на назначение командования ВСУ, так как не он финансирует украинскую армию.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Европа отберет власть у Владимира Зеленского, это решение уже принято, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, западные хозяева целенаправленно отбирают у Зеленского власть, "в которую он преступно заигрался".

"И эта власть будет отобрана, как бы Зеленский ни сопротивлялся, какие бы должности и золотые горы (бывшему министру обороны Михаилу - ред.) Федорову ни предлагал", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

Политик также прокомментировал протесты из-за отставки Федорова и акций против бывшего главкома ВСУ Александра Сырского - по его мнению, если и кого-то выводят на майдан, а по-другому не было и не могло быть, значит, решение уже принято, и оно принято не в Киеве.

"Что бы там ни пытались говорить граждане Украины, им закроют рот и дадут слово политическим зомби под видом гласа народа. Нынешней молодежи, которую сгоняют на майданы по всей Украине, нет никакого дела до Федорова, Сырского и Зеленского; они поют, как всегда, с чужого голоса", - подчеркнул он.

По уточнению Медведчука, сегодняшний "майдан" стоит за то, чтобы украинские военные получали меньше денег, а Федоров на свои эксперименты - больше. Также он выступает за то, чтобы Зеленский не мог назначать командование ВСУ. Как полагает политик, это логично, ведь не Зеленский финансирует украинскую армию, значит, не ему принимать решения по ее кадрам.

"Поэтому Зеленскому с Федоровым ни о чем договориться не выйдет. Власть у него отберут, вопрос только в том, насколько быстро это произойдет. Это решение в Европе уже принято, и отменять его никто не будет", - отметил он.