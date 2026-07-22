Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что ЕС должен прекратить саботировать дипломатическое решение украинского конфликта и начать диалог с Россией.
- Диесен считает, что радикальные русофобы, оказавшиеся у власти в ЕС после начала СВО, не способны проводить грамотную политику.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ЕС стоит перестать саботировать дипломатическое решение украинского конфликта, начав диалог с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Теперь, когда война должна закончиться, настало время вернуть нормальных дипломатов и возродить дипломатию", — написал он.
Профессор пояснил, что радикальные русофобы, которые оказались у власти в ЕС после начала СВО, не в состоянии проводить грамотную политику. Теперь это необходимо исправить, добавил Диесен.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы — нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов ЕС по участию в разрешении ситуации на Украине. Он также подчеркивал, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия как Москве, так и кураторам на Западе.