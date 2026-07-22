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"Настало время": на Западе сделали внезапное заявление о переговорах - РИА Новости, 22.07.2026
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02:41 22.07.2026 (обновлено: 12:09 22.07.2026)
"Настало время": на Западе сделали внезапное заявление о переговорах

Диесен призвал ЕС к налаживанию дипломатии с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что ЕС должен прекратить саботировать дипломатическое решение украинского конфликта и начать диалог с Россией.
  • Диесен считает, что радикальные русофобы, оказавшиеся у власти в ЕС после начала СВО, не способны проводить грамотную политику.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ЕС стоит перестать саботировать дипломатическое решение украинского конфликта, начав диалог с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Теперь, когда война должна закончиться, настало время вернуть нормальных дипломатов и возродить дипломатию", — написал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Лавров назвал позицию ЕС по переговорам об Украине полной мешаниной
23 июня, 11:33
Профессор пояснил, что радикальные русофобы, которые оказались у власти в ЕС после начала СВО, не в состоянии проводить грамотную политику. Теперь это необходимо исправить, добавил Диесен.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы — нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов ЕС по участию в разрешении ситуации на Украине. Он также подчеркивал, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия как Москве, так и кураторам на Западе.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
ЕС не заинтересован в переговорах с Россией, заявил Грушко
23 июня, 11:08
 
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