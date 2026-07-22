"Теперь, когда война должна закончиться, настало время вернуть нормальных дипломатов и возродить дипломатию", — написал он.

Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов ЕС по участию в разрешении ситуации на Украине. Он также подчеркивал, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия как Москве, так и кураторам на Западе.