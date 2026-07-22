"Попробуем ее дустом": у Брюсселя большие планы на европейскую экономику

Евросоюз до рекордного уровня нарастил экспорт СПГ из России. С одной стороны, Брюссель жаждет избавиться от российских углеводородов и вводит эмбарго, а с другой — пытается напоследок купить все, что продает Россия.

Поставки российского СПГ выросли с 11,4 миллиарда кубометров в первой половине 2025-го до 13,4 миллиарда кубов в неполном 2026-м, то есть европейцы купили почти на 18% больше, чем в тот же период прошлого года. Они забрали весь газ с арктического завода "Ямал СПГ". При этом импорт сжиженного природного газа в Евросоюз не из Соединенных Штатов и России за тот же период сократился с шестнадцати до десяти миллиардов кубов в регазифицированном эквиваленте, по данным Open Oil Market.

Даже запрет экспорта российского СПГ по краткосрочным контрактам с 26 апреля 2026 года никак не сказался на импорте из России. Видимо, рынок перевел все поставки в сферу долгосрочных контрактов. Однако с 1 января 2027 года заработает эмбарго против любого российского СПГ, в том числе по долгосрочным контрактам.

Вводить такие запреты зимой, в разгар отопительного сезона, в целом неудачная идея. Если уж это делать, то хотя бы весной, когда станет теплее и спрос на газ снизится. А устраивать эмбарго в условиях, когда мир переживает шок из-за закрытия Ормузского пролива, который то открывается, то закрывается, а теперь еще появилась новая угроза в виде перекрытия прохода судов через Красное море, совсем уж глупо. Эта ситуация создала проблемы не только с нефтью и нефтепродуктами, но и с катарским СПГ, а это третий поставщик сжиженного газа в Европу после США и России. Нет никаких гарантий, что зимой ситуация с катарским СПГ как-то улучшится. Но Евросоюз своими силами добивает собственный рынок, убирая с него еще и второго крупнейшего поставщика СПГ — Россию.

На этом проблемы Евросоюза не заканчиваются. Уже сейчас есть четкое понимание, что европейские компании не успеют закачать в подземные хранилища достаточный объем топлива. Традиционная норма заполняемости ПХГ, которая к началу отопительного сезона в ноябре составляет 90%, не будет выполнена.

В нормальных условиях подготовка к зиме начинается прямо с весны. Но в этот раз все пошло по нестандартному сценарию. Из-за перекрытия Ормузского пролива и проблем у Катара цены на газ в Европе весной подскочили. Поэтому европейские компании решили подождать и не скупать голубое топливо для закачки в подземные хранилища. Их логика вполне понятна. На одной чаше весов был риск купить газ для ПХГ по высокой цене, а зимой его пришлось бы продавать по более низкой и фиксировать убытки. На другой чаше весов — ожидание, что ситуация в Ормузском проливе быстро разрешится и цены вернутся в нормальное состояние.

Однако оптимистичные надежды не сбылись. Конфликт между Ираном и США затянулся, и текущая его эскалация заставила цены на газ в Европе вырасти уже выше 700 долларов за тысячу кубометров. При этом закачка в европейские ПХГ по-прежнему очень сильно отстает от нормального уровня. Даже если сейчас компании вдруг начнут покупать по столь высокой цене газ, то они все равно просто физически не успеют заполнить ПХГ на 90%.

Зимой ситуация на газовом рынке Европе наверняка будет несладкой. Низкий объем закачки газа в ПХГ создаст необходимость импортировать зимой значительно большие объемы СПГ, чем обычно. Отсутствие катарского газа из-за разрушенной инфраструктуры на фоне ближневосточного конфликта снизит объемы входящего СПГ на рынок.

В таких условиях отказываться по своей инициативе от второго крупнейшего поставщика газа — России — преступление Еврокомиссии против собственной экономики, против собственной промышленности и против собственного населения. Рынок голубого топлива и так будет находиться в очень давящей обстановке, а отказ от российского сжиженного газа еще сильнее ухудшит ситуацию и добавит премию к стоимости СПГ.

Европейские власти, чтобы себя не дискредитировать, конечно, предпочитают сейчас отмалчиваться и бездействовать. Однако посмотрим, как они заговорят в январе 2027 года. С политической точки зрения, конечно, тяжело признавать свои ошибки. Но им сейчас помогают греческие судовладельцы. Греческая компания Dynagas выступила против эмбарго на российский СПГ, опасаясь, что это ее разрушит.

Дело в том, что эта компания владеет пятью газовозами самого высокого арктического класса Arc7. Именно такие газовозы вывозят российский СПГ с Ямала. Тонкость в том, что такие суда никому больше не нужны, кроме как для российского проекта. Перевозить на подобных танкерах СПГ в теплых водах экономически невыгодно. Греческая компания не без основания опасается, что она просто лишится части своего флота и ей не дадут даже продать их "Новатэку" — российскому владельцу завода "Ямал СПГ".

Впрочем, греческая компания вряд ли будет биться за российский СПГ до последней капли крови, да сил у нее против всей ЕК маловато. А если ей дадут гарантии того, что она сможет продать эти танкеры России, то, скорее всего, греки быстро пойдут на такую сделку.

Европейский рынок газа ждет очень непростая зима. Главным выгодополучателем от этой истории станут, конечно, США, которые наращивают свои экспортные мощности по СПГ.

Поэтому физического дефицита газа на европейском рынке эксперты не ждут, но, чтобы этого дефицита не было, цены вырастут значительно. В худшем случае они легко могут оказаться значительно выше тысячи долларов за тысячу кубометров.

США это гарантирует не просто прибыль, а сверхприбыль. А вот европейский рынок, кроме супервысоких цен на газ, получит снижение спроса. Плюс частично электростанции станут переходить на уголь там, где еще возможно, потому что это будет выгоднее даже с учетом необходимости платить налог за выбросы CO 2 .

Снижение спроса на газ означает деиндустриализацию для европейской экономики, которую мы уже наблюдали в 2023 году. При дорогом газе многим предприятиям становится просто невыгодно производить продукцию, которая оказывается невостребованной на мировом рынке. Американцы и здесь с удовольствием займут освободившуюся нишу. А переход с газа на уголь означает, что ЕС сделает много шагов назад в экологической повестке. Массовое закрытие угольных электростанций в прошлые годы стало демонстрацией еще одной ошибки в энергетической политике ЕК.