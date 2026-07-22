Краткий пересказ от РИА ИИ Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации лишило Венецианскую биеннале финансирования в размере двух миллионов евро.

Причиной стало возобновление работы российского павильона на биеннале.

Евродепутат Тьерри Мариани раскритиковал решение ЕК, назвав его "жалким" и выразив мнение, что оно демонстрирует карательную позицию и стремление стереть русскую культуру с международной сцены.

БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Евросоюз поступил "жалко", приняв решение лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за вновь открывшегося российского павильона, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.

Во вторник представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России

"Это решение просто жалкое. В очередной раз Европейская комиссия замыкается в своей бескомпромиссной, карательной позиции, продиктованной логикой всеобщих санкций, которая уже не делает различий между политикой Москвы и самой русской культурой", - сказал Мариани в комментарии агентству.

Евродепутат добавил, что Брюссель демонстрирует "глупый рефлекс исключения", наказывая выставку за российское присутствие.

"Это стремление просто стереть целую культуру с международной сцены во имя тоталитарной политической линии все больше напоминает методы, которые, как казалось, давно остались в прошлом", - посетовал Мариани.

В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.