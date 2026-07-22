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Евродепутат осудил решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:17 22.07.2026
Евродепутат осудил решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования

Мариани: ЕС поступил жалко, лишив Венецианскую биеннале финансирования

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации лишило Венецианскую биеннале финансирования в размере двух миллионов евро.
  • Причиной стало возобновление работы российского павильона на биеннале.
  • Евродепутат Тьерри Мариани раскритиковал решение ЕК, назвав его "жалким" и выразив мнение, что оно демонстрирует карательную позицию и стремление стереть русскую культуру с международной сцены.
БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Евросоюз поступил "жалко", приняв решение лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за вновь открывшегося российского павильона, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.
Во вторник представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
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"Это решение просто жалкое. В очередной раз Европейская комиссия замыкается в своей бескомпромиссной, карательной позиции, продиктованной логикой всеобщих санкций, которая уже не делает различий между политикой Москвы и самой русской культурой", - сказал Мариани в комментарии агентству.
Евродепутат добавил, что Брюссель демонстрирует "глупый рефлекс исключения", наказывая выставку за российское присутствие.
"Это стремление просто стереть целую культуру с международной сцены во имя тоталитарной политической линии все больше напоминает методы, которые, как казалось, давно остались в прошлом", - посетовал Мариани.
В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
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