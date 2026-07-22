Евраев рассказал о фестивалях, которые пройдут в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Масштабные фестивали в эту субботу пройдут в Переславле-Залесском, Мышкине, Брейтове и Вятском Ярославской области, рассказал губернатор Михаил Евраев.

Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, сообщил, что в ближайшую субботу сразу четыре населенных пункта Ярославской области отметят дни основания.

"К своему 874-летию Переславль-Залесский подготовил двухдневный фестиваль "За морями, за лесами". В Мышкине в этот день, 25 июля, в 30-й раз пройдет традиционный фестиваль Мыши. В селе Брейтово, которому исполняется 413 лет, гостей также ждет насыщенная программа. В Вятском, которое по праву носит звание самого красивого села России, на Торговой площади развернется ярмарка ремесленников, где представят свою продукцию местные жители и мастера региона", - цитирует Евраева пресс-служба.

Губернатор пригласил жителей и гостей региона провести выходные в городах и селах Ярославской области, познакомиться с историей и традициями.

По словам Евраева, переславский фестиваль "За морями, за лесами" объединит традиции Дня города и Дня Военно-морского флота. На Народной площади развернутся гастрошоу "Регата вкусов" с кулинарными батлами команд пяти российских флотов, маркет ремесленников, модное дефиле "Петровская ассамблея", народное караоке "Битва хоров" и большой вечерний концерт группы "Мамульки Бенд".

Городской пляж на берегах Плещеева озера, где 330 лет назад родилась потешная флотилия Петра I, станет центром парусного спорта. Там пройдут театрализованный проект первого русского театра имени Федора Волкова с участием актеров в образах Петра I и Александра Меншикова и парусная регата. Кульминацией вечера станет светомузыкальное шоу "Бал парусов" – парад яхт с подсвеченными парусами в акватории озера. Во второй день запланирован парад парусной флотилии.

В Мышкине откроется ремесленная ярмарка "Мышгород", главными событиями станут эстафета "Мышиные бега" и красочное шествие шоу-парада мышей. В селе Брейтово жителей и гостей ожидают сувенирная зона "Город мастеров", выступление солистов областного Дома народного творчества и танцы. Село Вятское приглашает на праздник под девизом "Гуляй, душа!". На главной площади состоятся народные танцы, пройдут выступления богатырей, в планах также деревенские забавы и игры.