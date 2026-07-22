Венецианская биеннале оспорит лишение ее финансирования из-за России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
- Венецианская биеннале намерена подать апелляцию на это решение, заявив о полной законности своей деятельности.
- Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко исключил возможность пересмотра политики, проводимой Биеннале.
РИМ, 22 июл - РИА Новости. Венецианская биеннале оспорит решение Европейского агентства по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) о лишении ее финансирования в размере двух миллионов евро из-за России, сообщило в среду профильное издание по искусству Inside Art.
"Венецианская биеннале ... объявила, что подаст апелляцию на это решение, заявив о полной законности своей деятельности и подтвердив намерение защищать свои интересы в соответствующих инстанциях", - пишет издание.
О намерении подать апелляцию объявил президент Пьетранджело Буттафуоко, который назвал это решение ожидаемым. Он также исключил возможность пересмотра политики, проводимой Биеннале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы ограничить финансирование Венецианской биеннале говорят о продолжении попыток аннулировать российскую культуру за рубежом.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.