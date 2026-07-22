Венецианская биеннале оспорит лишение ее финансирования из-за России

"Венецианская биеннале ... объявила, что подаст апелляцию на это решение, заявив о полной законности своей деятельности и подтвердив намерение защищать свои интересы в соответствующих инстанциях", - пишет издание.

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.