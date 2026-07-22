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Венецианская биеннале оспорит лишение ее финансирования из-за России - РИА Новости, 22.07.2026
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15:24 22.07.2026 (обновлено: 18:48 22.07.2026)
Венецианская биеннале оспорит лишение ее финансирования из-за России

Венецианская биеннале оспорит лишение ее 2 млн евро финансирования из-за России

© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкПосетители у павильона России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства в Брюсселе. 22 июля 2026
Посетители у павильона России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства в Брюсселе. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Логунов
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Посетители у павильона России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства в Брюсселе. 22 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
  • Венецианская биеннале намерена подать апелляцию на это решение, заявив о полной законности своей деятельности.
  • Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко исключил возможность пересмотра политики, проводимой Биеннале.
РИМ, 22 июл - РИА Новости. Венецианская биеннале оспорит решение Европейского агентства по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) о лишении ее финансирования в размере двух миллионов евро из-за России, сообщило в среду профильное издание по искусству Inside Art.
Во вторник представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
"Венецианская биеннале ... объявила, что подаст апелляцию на это решение, заявив о полной законности своей деятельности и подтвердив намерение защищать свои интересы в соответствующих инстанциях", - пишет издание.
О намерении подать апелляцию объявил президент Пьетранджело Буттафуоко, который назвал это решение ожидаемым. Он также исключил возможность пересмотра политики, проводимой Биеннале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы ограничить финансирование Венецианской биеннале говорят о продолжении попыток аннулировать российскую культуру за рубежом.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
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