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Медведев рассказал о мерах поддержки для ветеранов СВО - РИА Новости, 22.07.2026
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20:49 22.07.2026
Медведев рассказал о мерах поддержки для ветеранов СВО

Медведев: ЕР совместно с участниками СВО разрабатывает меры поддержки ветеранов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Единая Россия» вместе с участниками СВО разрабатывает меры по поддержке ветеранов боевых действий.
  • Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства и обеспечения бойцов самым современным оружием.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" вместе с участниками СВО разрабатывает меры по поддержке ветеранов боевых действий, сообщил председатель партии, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Председатель партии сообщил в канале на платформе "Макс", что провел заседание экспертного совета, который продолжил работу по формированию новой Народной программы.
"Вместе с героями России, участниками специальной военной операции, мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий", - сказал Медведев в ходе заседания.
Председатель партии подчеркнул, что нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства и обеспечения бойцов самым современным оружием.
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