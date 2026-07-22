Медведев рассказал о мерах поддержки для ветеранов СВО

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" вместе с участниками СВО разрабатывает меры по поддержке ветеранов боевых действий, сообщил председатель партии, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Председатель партии сообщил в канале на платформе "Макс", что провел заседание экспертного совета, который продолжил работу по формированию новой Народной программы.