Медведев рассказал о мерах поддержки для ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Единая Россия» вместе с участниками СВО разрабатывает меры по поддержке ветеранов боевых действий.
- Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства и обеспечения бойцов самым современным оружием.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" вместе с участниками СВО разрабатывает меры по поддержке ветеранов боевых действий, сообщил председатель партии, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Председатель партии сообщил в канале на платформе "Макс", что провел заседание экспертного совета, который продолжил работу по формированию новой Народной программы.
Председатель партии подчеркнул, что нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства и обеспечения бойцов самым современным оружием.