"Единая Россия" продолжит работу по укреплению экономики, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев заявил, что партия "Единая Россия" продолжит работу по укреплению экономики РФ и развитию социальной сферы.

Важнейшими приоритетами партии являются помощь людям в сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении и внедрение передовых технологий для эффективной работы государственных структур.

Партия привлекает широкий круг экспертов к работе над новой народной программой и проводит дискуссии в открытом формате.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" продолжит работу по укреплению экономики РФ и развитию социальной сферы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

В среду он провел заседание экспертного совета, на котором обсуждалась работа по формированию новой народной программы партии. Видео Медведев опубликовал на платформе "Макс".

"Единая Россия" продолжит работу по укреплению экономики и развитию социальной сферы, повышению качества и безопасности жизни граждан во всех регионах страны", - сказал председатель партии.

Важнейшими приоритетами он назвал помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, заботу о старшем поколении. Также партия будет активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур, отметил Медведев.

Он уточнил, что "Единая Россия" привлекает к работе над новой программой широкий круг экспертов, чтобы максимально учесть эти направления.