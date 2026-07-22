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"Единая Россия" продолжит работу по укреплению экономики, заявил Медведев - РИА Новости, 22.07.2026
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20:35 22.07.2026
"Единая Россия" продолжит работу по укреплению экономики, заявил Медведев

Медведев: ЕР продолжит работу по укреплению экономики и развитию соцсферы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что партия "Единая Россия" продолжит работу по укреплению экономики РФ и развитию социальной сферы.
  • Важнейшими приоритетами партии являются помощь людям в сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении и внедрение передовых технологий для эффективной работы государственных структур.
  • Партия привлекает широкий круг экспертов к работе над новой народной программой и проводит дискуссии в открытом формате.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" продолжит работу по укреплению экономики РФ и развитию социальной сферы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В среду он провел заседание экспертного совета, на котором обсуждалась работа по формированию новой народной программы партии. Видео Медведев опубликовал на платформе "Макс".
"Единая Россия" продолжит работу по укреплению экономики и развитию социальной сферы, повышению качества и безопасности жизни граждан во всех регионах страны", - сказал председатель партии.
Важнейшими приоритетами он назвал помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, заботу о старшем поколении. Также партия будет активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур, отметил Медведев.
Он уточнил, что "Единая Россия" привлекает к работе над новой программой широкий круг экспертов, чтобы максимально учесть эти направления.
"Проводим дискуссии не за закрытыми дверями, а в открытом формате. Это позволяет сохранить главную ценность нашего предвыборного документа – голос народа России", - заключил Медведев.
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