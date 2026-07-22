ЕР получила почти три миллиона предложений в народную программу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" получила почти 3 миллиона предложений в народную программу от граждан.
- Экспертная группа партии анализирует все обращения и формирует конечные положения народной программы.
- Окончательную версию предвыборной программы представят на втором этапе XXIII Съезда партии, она будет определять работу "Единой России" до 2031 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Единая Россия" получила почти 3 миллиона предложений в народную программу от граждан, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
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"На заседании экспертного совета при председателе "Единой России" продолжили работу по формированию новой народной программы. Партия уже получила почти 3 миллиона предложений от граждан. Это лучшее подтверждение того, что люди видят огромный потенциал предвыборного документа "Единой России", - написал Медведев на платформе "Макс".
Он отметил, что экспертная группа партии анализирует все обращения и формирует конечные положения народной программы.
"Она должна содержать ответы на главные вызовы, которые стоят перед государством. На втором этапе XXIII Съезда партии мы представим окончательную версию нашей предвыборной программы. Она будет определять работу "Единой России" на пятилетний период - до 2031 года", - добавил Медведев.