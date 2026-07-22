ЕР получила почти три миллиона предложений в народную программу

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"На заседании экспертного совета при председателе "Единой России" продолжили работу по формированию новой народной программы. Партия уже получила почти 3 миллиона предложений от граждан. Это лучшее подтверждение того, что люди видят огромный потенциал предвыборного документа "Единой России", - написал Медведев на платформе "Макс".