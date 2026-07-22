Рейтинг@Mail.ru
ЕР получила почти три миллиона предложений в народную программу - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
20:11 22.07.2026
ЕР получила почти три миллиона предложений в народную программу

Медведев: ЕР получила почти 3 млн предложений в народную программу от граждан

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев
Председатель Единой России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" получила почти 3 миллиона предложений в народную программу от граждан.
  • Экспертная группа партии анализирует все обращения и формирует конечные положения народной программы.
  • Окончательную версию предвыборной программы представят на втором этапе XXIII Съезда партии, она будет определять работу "Единой России" до 2031 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Единая Россия" получила почти 3 миллиона предложений в народную программу от граждан, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
«

"На заседании экспертного совета при председателе "Единой России" продолжили работу по формированию новой народной программы. Партия уже получила почти 3 миллиона предложений от граждан. Это лучшее подтверждение того, что люди видят огромный потенциал предвыборного документа "Единой России", - написал Медведев на платформе "Макс".

Он отметил, что экспертная группа партии анализирует все обращения и формирует конечные положения народной программы.
"Она должна содержать ответы на главные вызовы, которые стоят перед государством. На втором этапе XXIII Съезда партии мы представим окончательную версию нашей предвыборной программы. Она будет определять работу "Единой России" на пятилетний период - до 2031 года", - добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на заседании Экспертного совета при председателе Единой России. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Медведев призвал ЕР уделить внимание вопросам военного производства
Вчера, 20:03
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала