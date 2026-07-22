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Выпускники на Ямале побили десятилетний рекорд по стобалльным ЕГЭ - РИА Новости, 22.07.2026
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Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:07 22.07.2026
Выпускники на Ямале побили десятилетний рекорд по стобалльным ЕГЭ

Артюхов: выпускники на Ямале побили десятилетний рекорд по стобалльным ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сдача ЕГЭ. Архивное фото
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САЛЕХАРД, 22 июл – РИА Новости. Тридцать выпускников ямальских школ получили высший балл по результатам ЕГЭ, это рекордное число за последние десять лет, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
"У Ямала 30 стобалльников ЕГЭ – рекордное число за последние 10 лет. Целеустремленность, умение видеть возможности и пользоваться ими, любовь к знаниям и желание быть первыми – это о наших детях", - написал Артюхов в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что высокие академические достижения не мешают всестороннему развитию, ученики успешно совмещают учебу с творчеством и хобби. По мнению Артюхова, такие успехи доказывают эффективность системы поддержки молодежи в регионе.
По информации пресс-службы правительства региона, в этом году вырос интерес выпускников к предметам, необходимым для поступления на инженерные, технические и естественно-научные специальности. Отмечается рост числа участников ЕГЭ по профильной математике, физике, химии и биологии.
Выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, получат гранты губернатора Ямала в размере 100 тысяч рублей. Такую же сумму выплатят педагогам, подготовившим стобалльников. Эта мера поддержки действует в регионе с 2020 года, напомнили в правительстве.
С 2026 года впервые предусмотрено поощрение в размере 50 тысяч рублей для педагогов-наставников, которые сопровождали будущих стобалльников с 5 по 9 класс.
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