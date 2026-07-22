Выпускники на Ямале побили десятилетний рекорд по стобалльным ЕГЭ

САЛЕХАРД, 22 июл – РИА Новости. Тридцать выпускников ямальских школ получили высший балл по результатам ЕГЭ, это рекордное число за последние десять лет, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"У Ямала 30 стобалльников ЕГЭ – рекордное число за последние 10 лет. Целеустремленность, умение видеть возможности и пользоваться ими, любовь к знаниям и желание быть первыми – это о наших детях", - написал Артюхов в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор отметил, что высокие академические достижения не мешают всестороннему развитию, ученики успешно совмещают учебу с творчеством и хобби. По мнению Артюхова, такие успехи доказывают эффективность системы поддержки молодежи в регионе.

По информации пресс-службы правительства региона, в этом году вырос интерес выпускников к предметам, необходимым для поступления на инженерные, технические и естественно-научные специальности. Отмечается рост числа участников ЕГЭ по профильной математике, физике, химии и биологии.

Выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, получат гранты губернатора Ямала в размере 100 тысяч рублей. Такую же сумму выплатят педагогам, подготовившим стобалльников. Эта мера поддержки действует в регионе с 2020 года, напомнили в правительстве.