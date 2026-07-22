Ефимов: на участке Арбатско-Покровской линии завершили проходку тоннелей

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 22 июл - РИА новости. В Москве досрочно завершили проходку тоннелей участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Щелковская" и "Гольяново", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что тоннелепроходческий щит "Юлия" завершил работу в демонтажной камере станции "Гольяново", которая сейчас строится.

"Он прошел 1,67 километра по правому перегонному тоннелю от действующей станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии и установил 1189 монтажных колец. Щит прошел вдоль Уссурийской и Уральской улиц, Гольяновского пруда и под площадью Белы Куна", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

Ранее здесь же завершил проходку щит "Галина". Он прошел по соседнему левому тоннелю, добавляется в пресс-релизе.

Ранее щит "Юлия" прошел около 15,5 километра тоннелей метро Самары и Москвы.