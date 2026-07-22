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Ефимов: на участке Арбатско-Покровской линии завершили проходку тоннелей - РИА Новости, 22.07.2026
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11:07 22.07.2026
Ефимов: на участке Арбатско-Покровской линии завершили проходку тоннелей

Ефимов: на участке Арбатско-Покровской линии метро завершили проходку тоннелей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 22 июл - РИА новости. В Москве досрочно завершили проходку тоннелей участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Щелковская" и "Гольяново", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что тоннелепроходческий щит "Юлия" завершил работу в демонтажной камере станции "Гольяново", которая сейчас строится.
"Он прошел 1,67 километра по правому перегонному тоннелю от действующей станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии и установил 1189 монтажных колец. Щит прошел вдоль Уссурийской и Уральской улиц, Гольяновского пруда и под площадью Белы Куна", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Ранее здесь же завершил проходку щит "Галина". Он прошел по соседнему левому тоннелю, добавляется в пресс-релизе.
Ранее щит "Юлия" прошел около 15,5 километра тоннелей метро Самары и Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что подошла к концу проходка правого перегонного тоннеля между станциями метро "Щелковская" и "Гольяново".
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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