Дмитриев рассказал о взлетевших в Европе ценах на газ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за отказа от российского газа и надвигающегося энергетического кризиса, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал пост газеты Financial Times в той же соцсети о том, что европейский рынок оказался уязвим к резкому росту цен на газ из-за волн жары и опасений по поводу предстоящих зимних поставок на фоне сбоев судоходства через Ормузский пролив.