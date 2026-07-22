Дмитриев рассказал о взлетевших в Европе ценах на газ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цены на газ в Европе взлетели на 50%, заявил Дмитриев.
- Рост цен связан с отказом от российского газа и надвигающимся энергетическим кризисом, а также волнами жары и сбоями судоходства через Ормузский пролив.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за отказа от российского газа и надвигающегося энергетического кризиса, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Зима приближается: цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за надвигающегося "цунами" энергетического кризиса и отказа от российского газа", - написал Дмитриев в X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост газеты Financial Times в той же соцсети о том, что европейский рынок оказался уязвим к резкому росту цен на газ из-за волн жары и опасений по поводу предстоящих зимних поставок на фоне сбоев судоходства через Ормузский пролив.