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Дмитриев рассказал о взлетевших в Европе ценах на газ - РИА Новости, 22.07.2026
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21:55 22.07.2026
Дмитриев рассказал о взлетевших в Европе ценах на газ

Дмитриев: цены на газ в ЕС взлетели на 50% из-за отказа от сотрудничества с РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цены на газ в Европе взлетели на 50%, заявил Дмитриев.
  • Рост цен связан с отказом от российского газа и надвигающимся энергетическим кризисом, а также волнами жары и сбоями судоходства через Ормузский пролив.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за отказа от российского газа и надвигающегося энергетического кризиса, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Зима приближается: цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за надвигающегося "цунами" энергетического кризиса и отказа от российского газа", - написал Дмитриев в X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост газеты Financial Times в той же соцсети о том, что европейский рынок оказался уязвим к резкому росту цен на газ из-за волн жары и опасений по поводу предстоящих зимних поставок на фоне сбоев судоходства через Ормузский пролив.
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ЭкономикаЕвропаРоссияОрмузский проливКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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