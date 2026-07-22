Число жертв лихорадки Эбола превысило тысячу человек, сообщили в ВОЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде превысило тысячу человек.

Вспышка зарегистрирована в пяти провинциях, эпицентром остается Итури, на долю которой приходится более 89% случаев заболевания и почти 84% летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.

ЖЕНЕВА, 22 июл - РИА Новости. Число жертв лихорадки Эбола в Демократической республике Конго и Уганде превысило тысячу человек, следует из данных мониторинга Всемирной организации здравоохранения.

Так, по данным мониторинга ВОЗ , по состоянию на 21 июля 999 человек скончались от вируса в ДРК, еще двое умерли в Уганде . Общее число подтвержденных случаев составляет 2 494.

Ранее ответственный ВОЗ по инцидентам, вызванным штаммом Бундибугио, Тьерно Бальде сообщил журналистам в Женеве, что реагирование на вспышку по-прежнему отстает от развития болезни.

Он указал на то, что ВОЗ сейчас уделяет приоритетное внимание расширению возможностей безопасного захоронения умерших, развитию систем перенаправления пациентов и потенциала клинического лечения в наиболее активных очагах распространения инфекции.

Вспышка зарегистрирована в пяти провинциях, однако эпицентром остается Итури, на долю которой приходится более 89% случаев заболевания и почти 84% летальных исходов.