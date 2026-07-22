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Число жертв лихорадки Эбола превысило тысячу человек, сообщили в ВОЗ - РИА Новости, 22.07.2026
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18:25 22.07.2026
Число жертв лихорадки Эбола превысило тысячу человек, сообщили в ВОЗ

ВОЗ: число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде превысило тысячу человек

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде превысило тысячу человек.
  • Вспышка зарегистрирована в пяти провинциях, эпицентром остается Итури, на долю которой приходится более 89% случаев заболевания и почти 84% летальных исходов.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
ЖЕНЕВА, 22 июл - РИА Новости. Число жертв лихорадки Эбола в Демократической республике Конго и Уганде превысило тысячу человек, следует из данных мониторинга Всемирной организации здравоохранения.
Так, по данным мониторинга ВОЗ, по состоянию на 21 июля 999 человек скончались от вируса в ДРК, еще двое умерли в Уганде. Общее число подтвержденных случаев составляет 2 494.
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Ранее ответственный ВОЗ по инцидентам, вызванным штаммом Бундибугио, Тьерно Бальде сообщил журналистам в Женеве, что реагирование на вспышку по-прежнему отстает от развития болезни.
Он указал на то, что ВОЗ сейчас уделяет приоритетное внимание расширению возможностей безопасного захоронения умерших, развитию систем перенаправления пациентов и потенциала клинического лечения в наиболее активных очагах распространения инфекции.
Вспышка зарегистрирована в пяти провинциях, однако эпицентром остается Итури, на долю которой приходится более 89% случаев заболевания и почти 84% летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреУгандаДемократическая Республика КонгоЖенева (город)ВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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