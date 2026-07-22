Число жертв лихорадки Эбола превысило тысячу человек, сообщили в ВОЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде превысило тысячу человек.
- Вспышка зарегистрирована в пяти провинциях, эпицентром остается Итури, на долю которой приходится более 89% случаев заболевания и почти 84% летальных исходов.
- Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
ЖЕНЕВА, 22 июл - РИА Новости. Число жертв лихорадки Эбола в Демократической республике Конго и Уганде превысило тысячу человек, следует из данных мониторинга Всемирной организации здравоохранения.
Ранее ответственный ВОЗ по инцидентам, вызванным штаммом Бундибугио, Тьерно Бальде сообщил журналистам в Женеве, что реагирование на вспышку по-прежнему отстает от развития болезни.
Он указал на то, что ВОЗ сейчас уделяет приоритетное внимание расширению возможностей безопасного захоронения умерших, развитию систем перенаправления пациентов и потенциала клинического лечения в наиболее активных очагах распространения инфекции.
Вспышка зарегистрирована в пяти провинциях, однако эпицентром остается Итури, на долю которой приходится более 89% случаев заболевания и почти 84% летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.