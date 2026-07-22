В Пензенской области подросток на питбайке попал в смертельное ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток в Пензенской области попал в ДТП, выехав на трассу на питбайке.
- В результате аварии юноша погиб.
САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости. Подросток в Пензенской области попал в ДТП, выехав на трассу на питбайке, он погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.
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"По предварительным данным, 22 июля 2026 года в 15 часов 51 минуту, на 13-м километре автомобильной дороги Пенза – Лунино - границы области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя питбайка <...>. В результате происшествия юноша от полученных телесных повреждений скончался", - сообщила ГАИ Пензенской области в сообществе "ВКонтакте".
Авария произошла на территории Бессоновского района. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.
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