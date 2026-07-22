В Кировской области грузовик столкнулся с поездом, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Днем 22 июля на железнодорожном переезде вблизи поселка Старцево Верхнекамского района произошло столкновение автомобиля «Камаз» и локомотива поезда.
- В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля.
- Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Водитель грузовика и его пассажир пострадали при столкновении с поездом на железнодорожном переезде в Кировской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
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"По предварительным данным, днем 22 июля на железнодорожном переезде вблизи поселка Старцево Верхнекамского район, произошло столкновение автомобиля марки "Камаз" и локомотива поезда. Пострадали водитель и пассажир автомобиля", - говорится в сообщении.
© Фото : МЧС Кировской области/MaxДТП вблизи поселка Старцево в Кировской области
© Фото : МЧС Кировской области/Max
ДТП вблизи поселка Старцево в Кировской области
Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. По информации ведомства, Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Как уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги, при столкновении с локомотивом поезда рассыпались лесоматериалы из кузова грузовика.
"Железнодорожники ведут работы по расчистке переезда для открытия движения автотранспорта. На график движения других поездов ДТП не повлияло", - отмечается в сообщении ГЖД.