В Кировской области грузовик столкнулся с поездом, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ Днем 22 июля на железнодорожном переезде вблизи поселка Старцево Верхнекамского района произошло столкновение автомобиля «Камаз» и локомотива поезда.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля.

Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Водитель грузовика и его пассажир пострадали при столкновении с поездом на железнодорожном переезде в Кировской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

« "По предварительным данным, днем 22 июля на железнодорожном переезде вблизи поселка Старцево Верхнекамского район, произошло столкновение автомобиля марки "Камаз" и локомотива поезда. Пострадали водитель и пассажир автомобиля", - говорится в сообщении

© Фото : МЧС Кировской области/Max ДТП вблизи поселка Старцево в Кировской области © Фото : МЧС Кировской области/Max ДТП вблизи поселка Старцево в Кировской области

Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. По информации ведомства, Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Как уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги , при столкновении с локомотивом поезда рассыпались лесоматериалы из кузова грузовика.