Два человека погибли при падении машины с крыши гаража в Смоленске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около полуночи 21 июля 2026 года в Смоленске водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением и совершил съезд с крыши гаража.
- Водитель и его 38-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой помощи.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Сорокалетний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и съехал с крыши гаража в Смоленске, в результате ДТП он и пассажирка погибли на месте, сообщили в УМВД по Смоленской области.
По информация ведомства, авария произошла около полуночи 21 июля 2026 года на территории гаражно-строительного кооператива "Тихвинка 3" в Смоленске.
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"Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 40-летний водитель, управляя автомашиной Chevrolet Niva, не справился с управлением и совершил съезд с крыши гаража с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении на сайте УМВД.
В результате происшествия 40-летний водитель и его 38-летняя пассажирка скончались на месте до приезда бригады скорой помощи, уточнили в полиции.