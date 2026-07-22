В Египте в ДТП пострадали 32 человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В египетской провинции Южный Синай автобус с иностранными гражданами столкнулся с грузовиком.

Пострадали 32 человека, среди них граждане Турции, Египта и Азербайджана, четверо в среднем или тяжелом состоянии.

КАИР, 22 июл — РИА Новости. Туристический автобус с иностранными гражданами столкнулся с грузовиком в египетской провинции Южный Синай, в результате пострадали 32 человека, сообщили РИА Новости в больнице города Рас-Сидр.

"К нам доставили 32 пострадавших, среди них 27 граждан Турции , четыре египтянина и один гражданин Азербайджана . Состояние четырех человек оценивается как среднее или тяжелое, остальные находятся в стабильном состоянии", — сказал собеседник агентства.

По словам сотрудника медучреждения авария произошла на трассе Рас-Сидр — Аюн-Муса после пункта оплаты Абу-Сувейра. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи.

По предварительным данным, автобус входил в туристическую колонну из 22 машин, которая утром выехала из Шарм-эш-Шейха к пирамидам Гизы.