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В Египте в ДТП пострадали 32 человека - РИА Новости, 22.07.2026
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13:27 22.07.2026
В Египте в ДТП пострадали 32 человека

В Южном Синае в Египте в ДТП с туристическим автобусом пострадали 32 человека

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В египетской провинции Южный Синай автобус с иностранными гражданами столкнулся с грузовиком.
  • Пострадали 32 человека, среди них граждане Турции, Египта и Азербайджана, четверо в среднем или тяжелом состоянии.
КАИР, 22 июл — РИА Новости. Туристический автобус с иностранными гражданами столкнулся с грузовиком в египетской провинции Южный Синай, в результате пострадали 32 человека, сообщили РИА Новости в больнице города Рас-Сидр.
"К нам доставили 32 пострадавших, среди них 27 граждан Турции, четыре египтянина и один гражданин Азербайджана. Состояние четырех человек оценивается как среднее или тяжелое, остальные находятся в стабильном состоянии", — сказал собеседник агентства.
По словам сотрудника медучреждения авария произошла на трассе Рас-Сидр — Аюн-Муса после пункта оплаты Абу-Сувейра. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи.
По предварительным данным, автобус входил в туристическую колонну из 22 машин, которая утром выехала из Шарм-эш-Шейха к пирамидам Гизы.
Губернатор Южного Синая Исмаил Камаль распорядился привести экстренные службы в повышенную готовность и обеспечить пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
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Южный Синай (мухафаза)Египет
 
 
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