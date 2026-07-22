В Архангельской области в ДТП пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги и врезался в дерево на 706-м километре трассы М-8 в Вельском округе.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе четверо подростков.

Пятерых пострадавших госпитализировали.

МУРМАНСК, 22 июл – РИА Новости. Автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги и врезался в дерево недалеко от Вельска Архангельской области, пострадали шесть человек, в том числе четверо подростков, сообщило региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты населения.

Авария произошла вечером во вторник на 706-м километре трассы М-8 в Вельском округе.

"Автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги, врезался в дерево и опрокинулся на бок. Сообщение от очевидца поступило в Систему-112 в 23.14. По его словам, машина улетела с трассы в лес, на месте есть пострадавшие с видимыми травмами. Разлива топлива и возгорания не было", – говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, пожарные прибыли на место происшествия, собрали необходимую информацию для экстренных служб, оказали помощь пострадавшим и помогли эвакуировать их в автомобиль скорой помощи.