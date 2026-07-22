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В Архангельской области в ДТП пострадали шесть человек - РИА Новости, 22.07.2026
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10:52 22.07.2026 (обновлено: 11:23 22.07.2026)
В Архангельской области в ДТП пострадали шесть человек

Под Архангельском в ДТП пострадали шесть человек, включая четырех подростков

© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области/TelegramПоследствия ДТП недалеко от Вельска Архангельской области. 22 июля 2026
Последствия ДТП недалеко от Вельска Архангельской области. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области/Telegram
Последствия ДТП недалеко от Вельска Архангельской области. 22 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги и врезался в дерево на 706-м километре трассы М-8 в Вельском округе.
  • В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе четверо подростков.
  • Пятерых пострадавших госпитализировали.
МУРМАНСК, 22 июл – РИА Новости. Автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги и врезался в дерево недалеко от Вельска Архангельской области, пострадали шесть человек, в том числе четверо подростков, сообщило региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты населения.
Авария произошла вечером во вторник на 706-м километре трассы М-8 в Вельском округе.
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"Автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги, врезался в дерево и опрокинулся на бок. Сообщение от очевидца поступило в Систему-112 в 23.14. По его словам, машина улетела с трассы в лес, на месте есть пострадавшие с видимыми травмами. Разлива топлива и возгорания не было", – говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, пожарные прибыли на место происшествия, собрали необходимую информацию для экстренных служб, оказали помощь пострадавшим и помогли эвакуировать их в автомобиль скорой помощи.
"Всего в результате аварии пострадали шесть человек, четверо из них – несовершеннолетние, молодые люди и девушки от 12 до 16 лет. Пятерых госпитализировали", – отметили в агентстве.
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