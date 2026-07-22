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Над Белгородской областью за сутки перехватили более 130 дронов ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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08:46 22.07.2026
Над Белгородской областью за сутки перехватили более 130 дронов ВСУ

Над Белгородской областью за сутки перехватили более 130 БПЛА ВСУ, двое погибли

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 130 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки.
  • Двое мирных жителей погибли, 13 пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и 13 округов региона.
  • Женщина, пострадавшая в Белгороде, и мужчина, раненый в Краснояружском округе, госпитализированы в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Более 130 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, двое мирных жителей погибли, 13 пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области... Сбиты и подавлены 132 вражеских беспилотника", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
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По его данным, противник произвел четыре артиллерийских обстрела и три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 13 округам региона.
"В Белгороде и Шебекинском округе погибли двое мирных жителей… В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах получили ранения 13 человек. Шесть пострадавших продолжают находиться в больницах", - добавил врио губернатора.
Как уточнил оперативный штаб в Telegram-канале, женщина, пострадавшая в Белгороде, и мужчина, раненый в Краснояружском округе, госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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