Над Белгородской областью за сутки перехватили более 130 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 130 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки.

Двое мирных жителей погибли, 13 пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и 13 округов региона.

Женщина, пострадавшая в Белгороде, и мужчина, раненый в Краснояружском округе, госпитализированы в тяжелом состоянии.

БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Более 130 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, двое мирных жителей погибли, 13 пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области ... Сбиты и подавлены 132 вражеских беспилотника", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

По его данным, противник произвел четыре артиллерийских обстрела и три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 13 округам региона.

"В Белгороде и Шебекинском округе погибли двое мирных жителей… В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах получили ранения 13 человек. Шесть пострадавших продолжают находиться в больницах", - добавил врио губернатора.