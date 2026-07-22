Над Белгородской областью за сутки перехватили более 130 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 130 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки.
- Двое мирных жителей погибли, 13 пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и 13 округов региона.
- Женщина, пострадавшая в Белгороде, и мужчина, раненый в Краснояружском округе, госпитализированы в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Более 130 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, двое мирных жителей погибли, 13 пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области... Сбиты и подавлены 132 вражеских беспилотника", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
По его данным, противник произвел четыре артиллерийских обстрела и три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 13 округам региона.
"В Белгороде и Шебекинском округе погибли двое мирных жителей… В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах получили ранения 13 человек. Шесть пострадавших продолжают находиться в больницах", - добавил врио губернатора.
Как уточнил оперативный штаб в Telegram-канале, женщина, пострадавшая в Белгороде, и мужчина, раненый в Краснояружском округе, госпитализированы в тяжелом состоянии.
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22 июня 2022, 17:18