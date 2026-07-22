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Американский дрон-разведчик почти пять часов летает у побережья Кубы - РИА Новости, 22.07.2026
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20:41 22.07.2026 (обновлено: 21:41 22.07.2026)
Американский дрон-разведчик почти пять часов летает у побережья Кубы

РИА Новости: у побережья Кубы заметили американский дрон-разведчик MQ-4C Triton

© Фото : U.S. Navy / Erik HildebrandtРазведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США
Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : U.S. Navy / Erik Hildebrandt
Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton осуществляет полет вблизи побережья Кубы.
  • Дрон вылетел из района штата Флорида, сделал несколько кругов в районе Гаваны и продолжил барражирование вдоль береговой линии острова, оставаясь в международном воздушном пространстве.
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton уже почти пять часов осуществляет полет вблизи побережья Кубы, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Согласно полетным данным, аппарат вылетел около пяти часов назад из района штата Флорида и, пройдя над акваторией Мексиканского залива, вышел к северному побережью острова.
Находясь вблизи Кубы, но оставаясь в международном воздушном пространстве на высоте около 14,6 тысячи метров и на скорости около 185 километров в час, дрон сделал несколько кругов в районе Гаваны, после чего продолжил барражирование вдоль береговой линии острова, следует из полетных данных.
В последние месяцы Вашингтон усилил санкционное давление на остров, что усугубило кризис. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
По словам главы МИД Кубы Бруно Родригеса Паррильи, выступившего на заседании Генассамблеи ООН в июле, власти США рассматривают варианты военной агрессии против острова, а угрозы звучат на самом высоком уровне американской администрации.
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