Американский дрон-разведчик почти пять часов летает у побережья Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton осуществляет полет вблизи побережья Кубы.

Дрон вылетел из района штата Флорида, сделал несколько кругов в районе Гаваны и продолжил барражирование вдоль береговой линии острова, оставаясь в международном воздушном пространстве.

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton уже почти пять часов осуществляет полет вблизи побережья Кубы, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Согласно полетным данным, аппарат вылетел около пяти часов назад из района штата Флорида и, пройдя над акваторией Мексиканского залива , вышел к северному побережью острова.

Находясь вблизи Кубы, но оставаясь в международном воздушном пространстве на высоте около 14,6 тысячи метров и на скорости около 185 километров в час, дрон сделал несколько кругов в районе Гаваны, после чего продолжил барражирование вдоль береговой линии острова, следует из полетных данных.

В последние месяцы Вашингтон усилил санкционное давление на остров, что усугубило кризис. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.