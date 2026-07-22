Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский подписал указ о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Сенатор Владимир Джабаров считает, что назначение Драпатого на этот пост может привести к краху ВСУ.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ - это будущий крах боевиков, считает сенатор Владимир Джабаров.

Михаила Драпатого. Зеленский в среду подписал указ о назначении главкомом ВСУ

« "Это человек совершенно другой формации, нежели его предшественники, - без высшего хорошего советского образования. Думаю, что это будущий крах ВСУ", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, в украинской армии "все больше выскочек, которые поднялись при режиме Зеленского". Политик напомнил, что новый украинский главком родился на Западной Украине и обучался в школе после 1991 года уже по националистическим учебникам.

"В 2014 году, будучи командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, Драпатый направил БТРы на людей в Мариуполе. Затем он был объявлен военным преступником в России за обстрелы ДНР и ЛНР", - подчеркнул Джабаров.