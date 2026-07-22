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Джабаров назвал назначение Драпатого шагом к краху ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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Джабаров назвал назначение Драпатого шагом к краху ВСУ

Сенатор Джабаров назвал назначение Драпатого будущим крахом ВСУ

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский подписал указ о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.
  • Сенатор Владимир Джабаров считает, что назначение Драпатого на этот пост может привести к краху ВСУ.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ - это будущий крах боевиков, считает сенатор Владимир Джабаров.
Зеленский в среду подписал указ о назначении главкомом ВСУ Михаила Драпатого.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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"Это человек совершенно другой формации, нежели его предшественники, - без высшего хорошего советского образования. Думаю, что это будущий крах ВСУ", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, в украинской армии "все больше выскочек, которые поднялись при режиме Зеленского". Политик напомнил, что новый украинский главком родился на Западной Украине и обучался в школе после 1991 года уже по националистическим учебникам.
"В 2014 году, будучи командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, Драпатый направил БТРы на людей в Мариуполе. Затем он был объявлен военным преступником в России за обстрелы ДНР и ЛНР", - подчеркнул Джабаров.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал Драпатого абсолютным бандеровцем и нацистом, а также заявил, что в его назначении есть след тактики Запада.
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