Драпатый причастен к военным преступлениям в Донбассе, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый причастен к страшным военным преступлениям, связанным с репрессиями, расстрелами и пытками мирных граждан в Донбассе, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

По его словам, Драпатый беспринципный, изворотливый и опытный враг, которого нельзя недооценивать.

Владимир Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.