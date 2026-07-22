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Драпатый причастен к военным преступлениям в Донбассе, заявил Рогов - РИА Новости, 22.07.2026
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13:15 22.07.2026
Драпатый причастен к военным преступлениям в Донбассе, заявил Рогов

Рогов: новый главком ВСУ Драпатый причастен к военным преступлениям в Донбассе

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Рогов заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Драпатый причастен к военным преступлениям в Донбассе.
  • Рогов утверждает, что Драпатый принимал участие в убийствах мирного населения и получил звание героя Украины за свои действия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый причастен к страшным военным преступлениям, связанным с репрессиями, расстрелами и пытками мирных граждан в Донбассе, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
"Драпатый причастен к страшным военным преступлениям на Донбассе, среди которых варварские и беспощадные обстрелы населенных пунктов, репрессии, расстрелы и пытки мирного населения. Он лично, командуя еще оперативно-тактическими группировками ВСУ, принимал участие в убийствах, за что и получил потом позорное звание героя Украины", - сказал Рогов.
По его словам, Драпатый беспринципный, изворотливый и опытный враг, которого нельзя недооценивать.
Владимир Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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