Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Рогов заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Драпатый причастен к военным преступлениям в Донбассе.
- Рогов утверждает, что Драпатый принимал участие в убийствах мирного населения и получил звание героя Украины за свои действия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый причастен к страшным военным преступлениям, связанным с репрессиями, расстрелами и пытками мирных граждан в Донбассе, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
"Драпатый причастен к страшным военным преступлениям на Донбассе, среди которых варварские и беспощадные обстрелы населенных пунктов, репрессии, расстрелы и пытки мирного населения. Он лично, командуя еще оперативно-тактическими группировками ВСУ, принимал участие в убийствах, за что и получил потом позорное звание героя Украины", - сказал Рогов.
По его словам, Драпатый беспринципный, изворотливый и опытный враг, которого нельзя недооценивать.
Владимир Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.