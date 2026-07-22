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В распоряжении силовиков появились личные данные нового главкома ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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В распоряжении силовиков появились личные данные нового главкома ВСУ

В распоряжении силовиков появились личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал Драпатый назначен новым главнокомандующим ВСУ.
  • Силовые структуры располагают личными данными генерала Драпатого, включая адрес проживания и контактные телефоны.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Личные данные нового главнокомандующего ВСУ генерала Михаила Драпатого появились в распоряжении силовиков, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г. р.), который проживает в Киевской области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что силовики располагают адресом проживания, контактными телефонами, а также данными близких родственников нового украинского главнокомандующего.
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