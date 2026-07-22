Драпатый отреагировал нацистским лозунгом на свое назначение главкомом ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Драпатый стал новым главнокомандующим ВСУ.
- Драпатый в публикации в социальной сети использовал нацистский лозунг.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отреагировал на свое назначение нацистским лозунгом.
На странице в социальной сети Facebook* Драпатый опубликовал запись с благодарностью Владимиру Зеленскому за доверие и обещаниями ответственной работы на новом посту. В конце текста Драпатый разместил один из лозунгов украинских нацистов.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
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