Зеленский официально назначил Драпатова главкомом ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский подписал указ о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Сырского.
- Зеленский подписал указ о назначении Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на этот пост Михаила Драпатого, соответствующие документы опубликованы на сайте Зеленского.
"Уволить Сырского Александра Станиславовича с должности главнокомандующего вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.
Следующим указом Зеленский назначил на указанную должность Михаила Драпатого.
Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.