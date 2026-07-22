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Более 500 км дорог отремонтировали в Рязанской области за три года - РИА Новости, 22.07.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
16:38 22.07.2026
Более 500 км дорог отремонтировали в Рязанской области за три года

Малков: более 500 км дорог отремонтировали в Рязанской области за три года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий измеряет параметры асфальта
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочий измеряет параметры асфальта. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. В Рязанской области за три года отремонтировали более 500 километров региональных дорог, еще 110 километров включены в план работ, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Продолжаем обновлять дороги по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". За три года привели в порядок более 500 километров региональных дорог, в плане ремонта – еще 110 километров", - сказал губернатор на заседании правительства региона.
Он отметил, что в этом году акцент начали делать на местные автотрассы.
Глава региона поручил уделять постоянное внимание контролю качества и сроков дорожного ремонта, а также соблюдению стандартов организации этих работ, включая правильное ограждение участка, установку необходимых знаков и чистоту на площадке. Региональному минтрансу губернатор поставил задачу жесткого ведения претензионной работы по гарантийным обязательствам.
Павел Малков также отметил, что на особом контроле находится реализация крупных проектов по строительству нового моста через Оку и Южного обхода города Рязани.
"Готовность моста уже более 25%. Мало его построить, еще необходимо создать все подъездные пути и правильно спланировать организацию дорожного движения. Соответствующее проектирование уже ведется", – сказал губернатор.
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Рязанская областьПавел МалковРязаньДороги
 
 
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