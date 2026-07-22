Уникальные технологии: как ученые МАДИ помогают строить дороги

Москва вкладывает много сил в развитие транспорта: строит новые дороги, мосты, тоннели и поддерживает уже существующие объекты. В этой работе активно участвуют ученые Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) – одного из ведущих транспортных вузов страны. Они разрабатывают новые строительные материалы и совершенствуют стандарты их применения. Благодаря их исследованиям современные технологии используются в строительстве, ремонте и обслуживании дорожных объектов по всей стране.