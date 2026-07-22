Дорофеев: криптовалюта станет привычным платежным инструментом

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По прогнозам ПСБ, со временем криптовалюта из разряда нового станет привычным платежным инструментом, сообщил РИА Новости заместитель председателя банка, кандидат юридических наук Михаил Дорофеев.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон "О цифровых валютах и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

"Принятие закона, в первую очередь, большой шаг на пути легализации криптовалюты. Это долгожданный и совместно проработанный участниками финансового рынка и экспертами закон, который выводит цифровые активы из серой зоны. Закон дает старт началу большой работы по выстраиванию полноценного законодательного регулирования отрасли", — указал спикер.

По словам Дорофеева, сейчас идет неизбежный процесс усиления роли криптовалют на финансовом рынке. В этих оценках ПСБ опирается на экспертизу, которую накопила компания А7, созданная банком.