Хозяину собаки, напавшей на внука Донцовой, грозит тюремный срок

Краткий пересказ от РИА ИИ На семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье напала соседская собака.

Хозяину собаки может грозить срок до трех лет ограничения свободы или штраф до 80 тысяч рублей, если вред здоровью мальчика признают тяжким.

Семья пострадавшего ребенка может получить денежную компенсацию двумя способами: досудебным и судебным.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Хозяину собаки, напавшей на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье, может грозить срок до трех лет ограничения свободы или штраф до 80 тысяч рублей, если вред здоровью мальчика признают тяжким, рассказал РИА Новости вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев.

Ранее в своем Telegram-канале Донцова сообщила, что на ее семилетнего внука, который играл у ворот дома в селе Дубцы, напала соседская собака, а ее хозяин стоял и наблюдал, но животное не отогнал. По словам писательницы, ребенка спас проходивший мимо мужчина - он бросился на пса, прогнал его и сам был укушен. Донцова утверждает, что собака нападала и на других жителей деревни.

"Если вред здоровью признают (в ходе судебно-медицинской экспертизы - ред.) тяжким, дело будет рассматриваться по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет либо арест до шести месяцев", - рассказал Хрулев.

Юрист при этом уточнил, что если травмы мальчика окажутся средней тяжести или вовсе легкими, то уголовное преследование маловероятно.

"Применяется часть 3 статьи 8.52 КоАП РФ со штрафом для граждан от 10 тысяч до 30 тысяч рублей за вред здоровью, причиненный из-за нарушения требований к содержанию животных", - добавил Хрулев.

Кроме того, юрист рассказал, что семья пострадавшего ребенка может получить денежную компенсацию двумя способами. Первым способом он назвал досудебным.

"Пострадавшая сторона направляет владельцу собаки письменную претензию с требованием оплатить лечение и загладить вред, а если хозяин пса соглашается, стороны фиксируют договоренность письменно и до суда дело не доходит", - пояснил юрист.

Второй способ взыскать компенсацию - судебный, и такой путь применяется, как объяснил юрист, если сторонам не удалось договорится.