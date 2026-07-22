Краткий пересказ от РИА ИИ На внука российской писательницы Дарьи Донцовой напала соседская собака.

Ребенка спас случайный прохожий, сам при этом получив укус, а внука писательницы отвезли в детскую больницу, где ему зашили раны.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На внука российской писательницы Дарьи Донцовой напала соседская собака, его спас случайный прохожий, сообщается в На внука российской писательницы Дарьи Донцовой напала соседская собака, его спас случайный прохожий, сообщается в Telegram-канале автора.

В сообщении говорится, что семилетний Саша спокойно играл у ворот дома в селе Дубцы, когда один из местных жителей Алексей Устинов проходил мимо со своей собакой.

"Животное накинулось на ребенка, повалило его, стало рвать голову мальчика. Устинов Алексей Валентинович стоял, наблюдал, собаку он не отогнал. К счастью мимо, проходил мужчина, он бросился на пса, прогнал его, сам оказался укушен", - отметила Донцова

Позже внука писательницы отвезли в детскую больницу, где ему зашили раны. Отмечается, что ребенок сейчас находится в клинике, "напуган, боится посторонних, отказывается от еды".

Кроме того, выяснилось, что собака Устинова не раз нападала на жителей деревни Дубцы: люди писали заявления в полицию, но никаких мер принято не было.