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Собака напала на внука Дарьи Донцовой - РИА Новости, 22.07.2026
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13:21 22.07.2026
Собака напала на внука Дарьи Донцовой

На внука Дарьи Донцовой напала соседская собака

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На внука российской писательницы Дарьи Донцовой напала соседская собака.
  • Ребенка спас случайный прохожий, сам при этом получив укус, а внука писательницы отвезли в детскую больницу, где ему зашили раны.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На внука российской писательницы Дарьи Донцовой напала соседская собака, его спас случайный прохожий, сообщается в Telegram-канале автора.
В сообщении говорится, что семилетний Саша спокойно играл у ворот дома в селе Дубцы, когда один из местных жителей Алексей Устинов проходил мимо со своей собакой.
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"Животное накинулось на ребенка, повалило его, стало рвать голову мальчика. Устинов Алексей Валентинович стоял, наблюдал, собаку он не отогнал. К счастью мимо, проходил мужчина, он бросился на пса, прогнал его, сам оказался укушен", - отметила Донцова.
Позже внука писательницы отвезли в детскую больницу, где ему зашили раны. Отмечается, что ребенок сейчас находится в клинике, "напуган, боится посторонних, отказывается от еды".
Кроме того, выяснилось, что собака Устинова не раз нападала на жителей деревни Дубцы: люди писали заявления в полицию, но никаких мер принято не было.
"Вся наша семья любит животных. У нас живут собаки, коты. Хозяин ответственен за поведение своих животных. Если собака агрессивна, она должна быть в наморднике. А то, что Устинов стоял, молча смотрел, как его собака пытается убить ребенка, я никак прокомментировать не могу. Слов нет. Я сделаю все, чтобы гражданин Устинов ответил по закону за свое поведение", - приводятся слова самой Донцовой.
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