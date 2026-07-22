Лариса Долина рассказала, что закалило ее характер

"Все жизненные ситуации закалили мой характер. Ранний уход родителей, к сожалению. Я начала зарабатывать себе на жизнь, когда мне было 13 лет. Я довольно рано познала профессию - в этом году исполняется 55 лет, как я в ней", - сказала она.