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Лариса Долина рассказала, что закалило ее характер - РИА Новости, 22.07.2026
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11:49 22.07.2026
Лариса Долина рассказала, что закалило ее характер

Долина рассказала, что ее характер закалил ранний уход родителей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица Лариса Долина . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что закалить ее характер помогли ранний уход родителей и необходимость самостоятельно обеспечивать себя с юности.
  • Лариса Долина начала зарабатывать в 13 лет и в этом году отмечает 55 лет профессиональной карьеры.
  • Широкая известность пришла к Ларисе Долине в начале 1980-х годов, когда она стала солисткой оркестра под управлением Анатолия Кролла и исполнила джазовый вокализ в фильме «Мы из джаза».
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что ранний уход родителей и необходимость самостоятельно обеспечивать себя с юности закалили ее характер.
"Все жизненные ситуации закалили мой характер. Ранний уход родителей, к сожалению. Я начала зарабатывать себе на жизнь, когда мне было 13 лет. Я довольно рано познала профессию - в этом году исполняется 55 лет, как я в ней", - сказала она.
Лариса Долина выступает на профессиональной сцене более 55 лет. Музыкальную карьеру она начала в 1971 году, выступая в одесских ресторанах и став солисткой эстрадного оркестра "Мы одесситы". Широкая известность пришла к певице в начале 1980-х годов, когда она стала солисткой оркестра под управлением Анатолия Кролла и исполнила джазовый вокализ в фильме "Мы из джаза". Позднее Долина представила свою первую сольную программу, а затем исполнила песню "Погода в доме", ставшую одной из ее визитных карточек.
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