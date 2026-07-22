Лариса Долина рассказала, что закалило ее характер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что закалить ее характер помогли ранний уход родителей и необходимость самостоятельно обеспечивать себя с юности.
- Лариса Долина начала зарабатывать в 13 лет и в этом году отмечает 55 лет профессиональной карьеры.
- Широкая известность пришла к Ларисе Долине в начале 1980-х годов, когда она стала солисткой оркестра под управлением Анатолия Кролла и исполнила джазовый вокализ в фильме «Мы из джаза».
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что ранний уход родителей и необходимость самостоятельно обеспечивать себя с юности закалили ее характер.
"Все жизненные ситуации закалили мой характер. Ранний уход родителей, к сожалению. Я начала зарабатывать себе на жизнь, когда мне было 13 лет. Я довольно рано познала профессию - в этом году исполняется 55 лет, как я в ней", - сказала она.
Лариса Долина выступает на профессиональной сцене более 55 лет. Музыкальную карьеру она начала в 1971 году, выступая в одесских ресторанах и став солисткой эстрадного оркестра "Мы одесситы". Широкая известность пришла к певице в начале 1980-х годов, когда она стала солисткой оркестра под управлением Анатолия Кролла и исполнила джазовый вокализ в фильме "Мы из джаза". Позднее Долина представила свою первую сольную программу, а затем исполнила песню "Погода в доме", ставшую одной из ее визитных карточек.