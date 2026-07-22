Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные мобилизовали как минимум треть работников шахты "Краснолиманская" в Родинском в ДНР.

Сотрудники военкомата увозили мужчин на шахте в территориальный центр комплектования, обещая после службы вернуть их на работу, но никто из них обратно не вернулся.

ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинские военные мобилизовали как минимум треть работников шахты "Краснолиманская" в Родинском в ДНР в период, когда город находился под контролем ВСУ, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кушнир.

По его словам, до закрытия шахты в 2024 году он работал там сварщиком, а всего на предприятии трудились 2-2,5 тысячи человек.

"Ну, где-то одну треть (мобилизовали — ред.) — это 100%, а может, и две трети (от общего числа работников шахты — ред.)", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники военкомата приезжали на шахту и увозили мужчин в территориальный центр комплектования (ТЦК), обещая после службы вернуть их на работу, однако, по его словам, никто из них обратно не вернулся.