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ВСУ мобилизовали треть работников шахты в Родинском - РИА Новости, 22.07.2026
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08:36 22.07.2026
ВСУ мобилизовали треть работников шахты в Родинском

ВСУ мобилизовали треть работников шахты в Родинском до его освобождения

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные мобилизовали как минимум треть работников шахты "Краснолиманская" в Родинском в ДНР.
  • Сотрудники военкомата увозили мужчин на шахте в территориальный центр комплектования, обещая после службы вернуть их на работу, но никто из них обратно не вернулся.
ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинские военные мобилизовали как минимум треть работников шахты "Краснолиманская" в Родинском в ДНР в период, когда город находился под контролем ВСУ, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кушнир.
По его словам, до закрытия шахты в 2024 году он работал там сварщиком, а всего на предприятии трудились 2-2,5 тысячи человек.
"Ну, где-то одну треть (мобилизовали — ред.) — это 100%, а может, и две трети (от общего числа работников шахты — ред.)", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники военкомата приезжали на шахту и увозили мужчин в территориальный центр комплектования (ТЦК), обещая после службы вернуть их на работу, однако, по его словам, никто из них обратно не вернулся.
Город Родинское ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ, об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.
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