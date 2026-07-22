Дмитриев прокомментировал материал FT об антироссийских санкциях ЕС

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию газеты Financial Times об антироссийских санкциях, заявил, что британские СМИ хотят, чтобы ЕС "продолжал стрелять себе в ногу".

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой сообщила, что механизм антироссийских санкций Евросоюза может начать разрушаться, если страны блока сделают исключения по ним ради защиты собственных интересов.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.