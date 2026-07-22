Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал материал FT об антироссийских санкциях ЕС - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 22.07.2026
Дмитриев прокомментировал материал FT об антироссийских санкциях ЕС

Дмитриев: британская пресса хочет, чтобы ЕС "продолжал стрелять себе в ногу"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Механизм антироссийских санкций Евросоюза может начать разрушаться, если страны блока сделают исключения по ним ради защиты собственных интересов, сообщила газета Financial Times.
  • Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что британские СМИ хотят, чтобы ЕС «продолжал стрелять себе в ногу».
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию газеты Financial Times об антироссийских санкциях, заявил, что британские СМИ хотят, чтобы ЕС "продолжал стрелять себе в ногу".
Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой сообщила, что механизм антироссийских санкций Евросоюза может начать разрушаться, если страны блока сделают исключения по ним ради защиты собственных интересов.
"Санкции против России уже обошлись ЕС в 3 триллиона евро. Британские СМИ хотят, чтобы ЕС продолжал стрелять себе в ногу даже тогда, когда ног не останется", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
СМИ раскрыли, кто в ЕС срывает введение новых санкций против России
20 июля, 12:30
 
РоссияМоскваВ миреКирилл ДмитриевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала