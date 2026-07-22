Врачи рассказали о состояние девочки, пострадавшей при атаке БПЛА в Сочи

«

"Двадцать первого июля госпитализирован ребенок, пострадал вследствие падения обломков БПЛА. Ребенок госпитализирован в отделение травматологии и ортопедии Центра охраны материнства и детства города Сочи. Ребенку оказана вся необходимая помощь. Общее состояние ребенка ближе к удовлетворительному", - приводит слова Вайниловича администрация Сочи в своем Telegram-канале.