Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состояние девочки, пострадавшей при атаке БПЛА в Сочи - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 22.07.2026
Врачи рассказали о состояние девочки, пострадавшей при атаке БПЛА в Сочи

Состояние пострадавшей при атаке БПЛА в Сочи девочки ближе к удовлетворительному

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате падения обломков БПЛА на территории храма в Сочи пострадала семилетняя девочка.
  • Девочку госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии Центра охраны материнства и детства города Сочи, ей оказали необходимую помощь.
  • Состояние девочки ближе к удовлетворительному, ей назначили антибактериальную терапию и делают перевязки.
СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Врачи оценивают ближе к удовлетворительному состояние девочки, пострадавшей во вторник из-за атаки БПЛА на территории храма в Сочи, об этом рассказал заведующий травматологическим отделением Максим Вайнилович.
Утром во вторник беспилотная опасность действовала на территории курорта около полутора часов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, на территории храма в результате падения обломков БПЛА пострадала семилетняя девочка. Она получила легкое ранение в ногу.
«

"Двадцать первого июля госпитализирован ребенок, пострадал вследствие падения обломков БПЛА. Ребенок госпитализирован в отделение травматологии и ортопедии Центра охраны материнства и детства города Сочи. Ребенку оказана вся необходимая помощь. Общее состояние ребенка ближе к удовлетворительному", - приводит слова Вайниловича администрация Сочи в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что девочке выполнили первичную хирургическую обработку ран и назначили антибактериальную терапию. Также в больнице ребенку делают перевязки.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В Сочи фрагменты беспилотника упали на территории храма
21 июля, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСочиКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала