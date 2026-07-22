Врачи рассказали о состояние девочки, пострадавшей при атаке БПЛА в Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате падения обломков БПЛА на территории храма в Сочи пострадала семилетняя девочка.
- Девочку госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии Центра охраны материнства и детства города Сочи, ей оказали необходимую помощь.
- Состояние девочки ближе к удовлетворительному, ей назначили антибактериальную терапию и делают перевязки.
СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Врачи оценивают ближе к удовлетворительному состояние девочки, пострадавшей во вторник из-за атаки БПЛА на территории храма в Сочи, об этом рассказал заведующий травматологическим отделением Максим Вайнилович.
Утром во вторник беспилотная опасность действовала на территории курорта около полутора часов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, на территории храма в результате падения обломков БПЛА пострадала семилетняя девочка. Она получила легкое ранение в ногу.
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"Двадцать первого июля госпитализирован ребенок, пострадал вследствие падения обломков БПЛА. Ребенок госпитализирован в отделение травматологии и ортопедии Центра охраны материнства и детства города Сочи. Ребенку оказана вся необходимая помощь. Общее состояние ребенка ближе к удовлетворительному", - приводит слова Вайниловича администрация Сочи в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что девочке выполнили первичную хирургическую обработку ран и назначили антибактериальную терапию. Также в больнице ребенку делают перевязки.
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