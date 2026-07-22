СК возбудил дело после исчезновения 13-летней девочки в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Серпухове пропала 13-летняя девочка.
- По факту ее исчезновения подмосковные следователи возбудили уголовное дело.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
По данным следствия, 19 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что 13-летняя девочка вышла из частного дома в Пущино, в котором проживала вместе с семьей, и обратно не вернулась.
"По факту безвестного исчезновения подростка следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - рассказали агентству в ведомстве.
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