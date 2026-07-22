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В Подмосковье третий день ищут пропавшую девочку - РИА Новости, 22.07.2026
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10:19 22.07.2026 (обновлено: 14:55 22.07.2026)
В Подмосковье третий день ищут пропавшую девочку

В Подмосковье третий день ищут пропавшую девочку, ушедшую искать сережку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Серпухове третьи сутки ищут 13-летнюю девочку, сообщили в областной прокуратуре.
  • По словам матери, дочь пошла искать потерянную серьгу и не вернулась.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Серпухове третьи сутки ищут пропавшую 13-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.
"Предварительно установлено, что 19 июля в вечернее время она вышла из дома в одном из садоводческих товариществ Пущино и до настоящего времени не вернулась. По словам матери, дочка отправилась на поиски утерянной сережки, мобильный телефон оставила дома", — рассказали в пресс-службе.
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Основные приметы пропавшей: рост 146 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в черные кофту, джинсы и кроссовки.
Следователи допросили родственников девочки и отсмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении подростка.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СерпуховМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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