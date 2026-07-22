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В Рязани вылечили женщину, заразившуюся лихорадкой денге - РИА Новости, 22.07.2026
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14:43 22.07.2026
В Рязани вылечили женщину, заразившуюся лихорадкой денге

Рязанские врачи вылечили пациентку, заразившуюся лихорадкой денге во Вьетнаме

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рязанские врачи вылечили пациентку, заразившуюся лихорадкой денге во Вьетнаме.
  • Женщина была госпитализирована после того, как ее состояние ухудшилось после укусов комаров во время поездки.
  • Через неделю лечения в инфекционном отделении состояние пациентки стабилизировалось, и ее выписали из стационара.
РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Рязанские врачи вылечили пациентку, которая заразилась лихорадкой денге во Вьетнаме, сообщила пресс-служба Рязанской областной клинической больницы имени Семашко.
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"Рязанские врачи спасли женщину, которая заразилась лихорадкой денге во Вьетнаме", - говорится на странице больницы в социальной сети "ВКонтакте".

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Отмечается, что пациентку госпитализировали после поездки во Вьетнам, где на экскурсии ее покусали комары. Через два дня появились сильная ломота в теле и повышение температуры до 40 градусов. Несмотря на прием жаропонижающих препаратов, состояние продолжало ухудшаться.
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"Вернувшись в Россию, пациентка вызвала скорую помощь, которая экстренно доставила ее в инфекционное отделение. Благодаря профессионализму специалистов ОКБ имени Н.А. Семашко удалось быстро установить причину заболевания - лихорадку денге", - сообщает больница.
Уточняется, что через неделю лечения состояние женщины полностью стабилизировалось, и она была выписана из стационара.
Лихорадка денге - это острое вирусное заболевание, которое может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой, опасной для жизни. Болезнь переносится комарами Aedes, которые кусают человека в дневное время и размножаются в стоячей воде.
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