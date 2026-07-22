В Рязани вылечили женщину, заразившуюся лихорадкой денге

"Рязанские врачи спасли женщину, которая заразилась лихорадкой денге во Вьетнаме", - говорится на странице больницы в социальной сети "ВКонтакте" .

Уточняется, что через неделю лечения состояние женщины полностью стабилизировалось, и она была выписана из стационара.

Лихорадка денге - это острое вирусное заболевание, которое может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой, опасной для жизни. Болезнь переносится комарами Aedes, которые кусают человека в дневное время и размножаются в стоячей воде.