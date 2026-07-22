Минюст США предложил начать процесс по делу Мадуро в июне 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Минюст США предложил начать судебный процесс по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в июне 2027 года.

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Минюст США предложил начать судебный процесс по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в июне 2027 года, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

"Соответственно, стороны совместно предлагают следующий график раскрытия доказательств, досудебных ходатайств и судебного процесса .... Начало судебного процесса - июнь 2027 года", - говорится в документе на имя судьи Алвина Хеллерстайна от прокурора Джея Клейтона.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".