Минюст США предложил начать процесс по делу Мадуро в июне 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минюст США предложил начать судебный процесс по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в июне 2027 года.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Минюст США предложил начать судебный процесс по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в июне 2027 года, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Соответственно, стороны совместно предлагают следующий график раскрытия доказательств, досудебных ходатайств и судебного процесса .... Начало судебного процесса - июнь 2027 года", - говорится в документе на имя судьи Алвина Хеллерстайна от прокурора Джея Клейтона.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.