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Минюст США предложил начать процесс по делу Мадуро в июне 2027 года - РИА Новости, 22.07.2026
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03:37 22.07.2026
Минюст США предложил начать процесс по делу Мадуро в июне 2027 года

РИА Новости: минюст США предложил начать процесс по делу Мадуро в июне 2027 года

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Николас Мадуро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минюст США предложил начать судебный процесс по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в июне 2027 года.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Минюст США предложил начать судебный процесс по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в июне 2027 года, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Соответственно, стороны совместно предлагают следующий график раскрытия доказательств, досудебных ходатайств и судебного процесса .... Начало судебного процесса - июнь 2027 года", - говорится в документе на имя судьи Алвина Хеллерстайна от прокурора Джея Клейтона.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
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В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия Флорес
 
 
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