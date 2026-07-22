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РКН заявил, что не получал решений об ограничении доступа к Deepseek - РИА Новости, 22.07.2026
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14:25 22.07.2026 (обновлено: 14:42 22.07.2026)
РКН заявил, что не получал решений об ограничении доступа к Deepseek

РКН не получал решений об ограничении доступа к Deepseek из-за утечек диалогов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Приложение DeepSeek. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскомнадзор сообщил, что решений об ограничении доступа к нейросети DeepSeek в России не поступало.
  • Переписки пользователей с нейросетью DeepSeek попали в поисковую выдачу Google и находятся в открытом доступе.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решений уполномоченных органов об ограничении доступа в России к китайской неройсети DeepSeek не поступало, сообщил Роскомнадзор на фоне информации об утечке диалогов пользователей.
В понедельник вечером ряд СМИ написали, что переписки пользователей с нейросетью DeepSeek попали в поисковую выдачу Google и находятся в открытом доступе.
В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил агентству факт утечки переписок и предположил, что это могло произойти из-за того, что разработчики не позаботились о настройке прав доступа.
"Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали", - заявили в Роскомнадзоре.
Основанная в Китае компания DeepSeek специализируется на искусственном интеллекте и развивает одноименную нейросеть. Компания получила известность, когда в прошлом году выпустила ассистента на базе ИИ, который, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)DeepSeekТехнологии
 
 
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