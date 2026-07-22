Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роскомнадзор сообщил, что решений об ограничении доступа к нейросети DeepSeek в России не поступало.
- Переписки пользователей с нейросетью DeepSeek попали в поисковую выдачу Google и находятся в открытом доступе.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решений уполномоченных органов об ограничении доступа в России к китайской неройсети DeepSeek не поступало, сообщил Роскомнадзор на фоне информации об утечке диалогов пользователей.
В понедельник вечером ряд СМИ написали, что переписки пользователей с нейросетью DeepSeek попали в поисковую выдачу Google и находятся в открытом доступе.
В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил агентству факт утечки переписок и предположил, что это могло произойти из-за того, что разработчики не позаботились о настройке прав доступа.
"Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали", - заявили в Роскомнадзоре.
Основанная в Китае компания DeepSeek специализируется на искусственном интеллекте и развивает одноименную нейросеть. Компания получила известность, когда в прошлом году выпустила ассистента на базе ИИ, который, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.