РКН заявил, что не получал решений об ограничении доступа к Deepseek

Краткий пересказ от РИА ИИ Роскомнадзор сообщил, что решений об ограничении доступа к нейросети DeepSeek в России не поступало.

Переписки пользователей с нейросетью DeepSeek попали в поисковую выдачу Google и находятся в открытом доступе.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решений уполномоченных органов об ограничении доступа в России к китайской неройсети DeepSeek не поступало, сообщил Роскомнадзор на фоне информации об утечке диалогов пользователей.

В понедельник вечером ряд СМИ написали, что переписки пользователей с нейросетью DeepSeek попали в поисковую выдачу Google и находятся в открытом доступе.

В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил агентству факт утечки переписок и предположил, что это могло произойти из-за того, что разработчики не позаботились о настройке прав доступа.

"Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали", - заявили в Роскомнадзоре.