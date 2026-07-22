Краткий пересказ от РИА ИИ Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе и попали в поисковую выдачу Google.

Вероятная причина утечки — ошибка в настройках прав доступа разработчиков.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Переписки пользователей с китайским чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе и попали в поисковую выдачу Google, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Это не весь DeepSeek, надо это понимать четко. Это часть запросов, небольшая, тем не менее, конечно, из этого формируется история", — сказал он.

Эксперт предположил, что причиной утечки могла быть ошибка в настройках прав доступа.

"Кто-то из разработчиков DeepSeek просто не позаботился о том, чтобы правильно настроить права доступа, поэтому поисковая машина, собственно говоря, смогла найти всю эту информацию", — пояснил он.