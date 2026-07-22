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В двух округах Краснодара ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2026
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18:51 22.07.2026
В двух округах Краснодара ввели режим ЧС

Наумов: в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара введен режим ЧС

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки БПЛА.
  • Пострадавшим жителям окажут помощь, в том числе предоставят места в пункте временного размещения и, после оценки ущерба, могут назначить единовременную материальную выплату.
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где после ночной атаки БПЛА пострадали дома, сообщил мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале.
"В Прикубанском и Карасунском округах, где этой ночью в результате атаки БПЛА пострадали дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ по устранению последствий работает штаб", - говорится в сообщении.
Наумов уточнил, что жителям, чьи квартиры пострадали, окажут помощь, при необходимости предоставят места в пункте временного размещения. После оценки ущерба власти примут решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам.
Он добавил, что у пострадавших домов организуют охрану порядка, чтобы не допустить проникновения посторонних в квартиры.
Ранее оперативный штаб сообщал, что в ходе ночной атаки беспилотников в Краснодаре были повреждены 16 домовладений.
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