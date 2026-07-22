В двух округах Краснодара ввели режим ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки БПЛА.

Пострадавшим жителям окажут помощь, в том числе предоставят места в пункте временного размещения и, после оценки ущерба, могут назначить единовременную материальную выплату.

КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где после ночной атаки БПЛА пострадали дома, сообщил мэр города Евгений Наумов в Режим ЧС ввели в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где после ночной атаки БПЛА пострадали дома, сообщил мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале

"В Прикубанском и Карасунском округах, где этой ночью в результате атаки БПЛА пострадали дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ по устранению последствий работает штаб", - говорится в сообщении.

Наумов уточнил, что жителям, чьи квартиры пострадали, окажут помощь, при необходимости предоставят места в пункте временного размещения. После оценки ущерба власти примут решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам.

Он добавил, что у пострадавших домов организуют охрану порядка, чтобы не допустить проникновения посторонних в квартиры.