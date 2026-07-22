Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в среду в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее этот же телеканал сообщал о взрыве в Сумах.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".