В Курганской области ищут пропавшую на реке Исеть девушку

"Сотрудники регионального МЧС и СК ищут пропавшую 16-летнюю девушку с помощью квадрокоптера. Сегодня они приступили к проведению поисковых работ в городе Катайске, где, по предварительной информации, при купании в реке Исеть в несанкционированном месте утонула несовершеннолетняя. На глазах очевидцев ее подхватило и унесло течением", - говорится в сообщении.