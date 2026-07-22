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В Курганской области ищут пропавшую на реке Исеть девушку - РИА Новости, 22.07.2026
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20:46 22.07.2026
В Курганской области ищут пропавшую на реке Исеть девушку

В Курганской области ищут пропавшую на реке Исеть 16-летнюю девушку

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестнадцатилетняя девушка пропала на реке Исеть в Курганской области 11 июля.
  • В поисках девушки задействованы сотрудники МЧС, СК, пожарные, водолазы областной поисково-спасательной службы и сотрудники полиции.
  • Поисковые работы проводятся в городе Катайске с использованием квадрокоптеров.
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю девушку, пропавшую на реке Исеть в Курганской области 11 июля, ищут сотрудники МЧС и СК, сообщил пресс-центр регионального ГУМЧС.
Поиски пропавшей ведутся еще с 11 июля, в них также задействованы пожарные, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, водолазы областной поисково-спасательной службы и сотрудники полиции, добавляет пресс-центр.
"Сотрудники регионального МЧС и СК ищут пропавшую 16-летнюю девушку с помощью квадрокоптера. Сегодня они приступили к проведению поисковых работ в городе Катайске, где, по предварительной информации, при купании в реке Исеть в несанкционированном месте утонула несовершеннолетняя. На глазах очевидцев ее подхватило и унесло течением", - говорится в сообщении.
С помощью беспилотных авиационных систем сотрудники ГУМЧС России по Курганской области во взаимодействии со следователями-криминалистами СУ СК России по Курганской области обследуют акваторию реки, а также наземное пространство округа, отмечает ведомство.
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