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Экс-главу Каспийска арестовали по делу о взятке в виде пяти квартир - РИА Новости, 22.07.2026
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20:15 22.07.2026
Экс-главу Каспийска арестовали по делу о взятке в виде пяти квартир

Экс-главу Каспийска Гонцов арестовали по делу о взятке в виде пяти квартир

© Фото : Адмитриация г.о. КаспийскаБорис Гонцов
Борис Гонцов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Адмитриация г.о. Каспийска
Борис Гонцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава дагестанского Каспийска Борис Гонцов арестован по уголовному делу о получении взятки.
  • Гонцову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
  • По версии следствия, Гонцов получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир за содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Бывший глава дагестанского Каспийска Борис Гонцов арестован по уголовному делу о получении взятки в виде пяти квартир, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.
Во вторник СК России сообщил о возбуждении против Гонцова уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
"В отношении Гонцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 сентября", – сказала собеседница агентства.
По версии следствия, с апреля по май 2023 года он получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей за содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, строительство которого было завершено с нарушением требований разрешительной и проектной документации. Для сокрытия факта получения взятки квартиры были оформлены на доверенных людей.
Ранее по этому делу были возбуждены уголовные дела против начальника отдела муниципального контроля администрации Каспийска и директора коммерческой организации, добавили в СК.
Гонцов возглавлял Каспийск с ноября 2020 по июнь 2026 года.
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