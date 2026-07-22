Экс-главу Каспийска арестовали по делу о взятке в виде пяти квартир

По версии следствия, с апреля по май 2023 года он получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей за содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, строительство которого было завершено с нарушением требований разрешительной и проектной документации. Для сокрытия факта получения взятки квартиры были оформлены на доверенных людей.