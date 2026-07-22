Экс-главу Каспийска арестовали по делу о взятке в виде пяти квартир

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава дагестанского Каспийска Борис Гонцов арестован по уголовному делу о получении взятки.
- Гонцову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
- По версии следствия, Гонцов получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир за содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Бывший глава дагестанского Каспийска Борис Гонцов арестован по уголовному делу о получении взятки в виде пяти квартир, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.
"В отношении Гонцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 сентября", – сказала собеседница агентства.
По версии следствия, с апреля по май 2023 года он получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей за содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, строительство которого было завершено с нарушением требований разрешительной и проектной документации. Для сокрытия факта получения взятки квартиры были оформлены на доверенных людей.
Ранее по этому делу были возбуждены уголовные дела против начальника отдела муниципального контроля администрации Каспийска и директора коммерческой организации, добавили в СК.
Гонцов возглавлял Каспийск с ноября 2020 по июнь 2026 года.