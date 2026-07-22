Жителя Нижегородской области осудили за смерть внучки из-за выстрела

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Нижегородской области, возвращаясь с охоты, не разрядил охотничье ружье и положил его в автомобиль, нарушив правила безопасности.
- В результате случайного выстрела погибла его 12-летняя внучка.
- Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к году ограничения свободы.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области, внучка которого погибла из-за выстрела из ружья, осужден на год ограничения свободы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в апреле 2026 года в Арзамасском районе мужчина, возвращаясь с охоты с 12-тилетней внучкой, не разрядил охотничье ружье и положил его между передних сидений с направлением ствола в сторону задних пассажирских сидений, нарушив правила безопасности обращения с огнестрельным оружием. После остановки автомобиля и извлечения оружия из его салона, где находилась девочка, произошел выстрел. Школьница получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.
"Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права хранения и ношения огнестрельного оружия сроком на 3 года", - говорится в сообщении.