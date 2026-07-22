На Кубани предупредили об опасности формирования смерчей

Краткий пересказ от РИА ИИ На Кубани объявили предупреждение об опасности формирования смерчей над морем с 23 по 26 июля.

Опасность формирования смерчей распространяется на участке от Анапы до Магри.

КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Предупреждение об опасности формирования смерчей с четверга до воскресенья над морем объявили на Кубани, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Днем и до конца суток 23 июля, а также в течение суток 24, 25, 26 (июля - ред.) на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении центра.