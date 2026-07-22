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На Кубани предупредили об опасности формирования смерчей - РИА Новости, 22.07.2026
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16:32 22.07.2026
На Кубани предупредили об опасности формирования смерчей

На Кубани предупредили об опасности формирования смерчей над морем

CC0 / skeeze / tornadoСмерч
Смерч - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
CC0 / skeeze / tornado
Смерч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кубани объявили предупреждение об опасности формирования смерчей над морем с 23 по 26 июля.
  • Опасность формирования смерчей распространяется на участке от Анапы до Магри.
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Предупреждение об опасности формирования смерчей с четверга до воскресенья над морем объявили на Кубани, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Днем и до конца суток 23 июля, а также в течение суток 24, 25, 26 (июля - ред.) на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении центра.
В ведомстве напомнили, что жителям региона необходимо быть внимательными и осторожными.
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